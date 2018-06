Operário morre após ser atropelado por rolo compressor no Rio

Fabiana Marchezi, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Um operário morreu na madrugada desta terça-feira, 27, após ser atropelado por um rolo compressor na Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, perto do Terminal Alvorada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 3h30, quando a vítima trabalhava no recapeamento das ruas e não foi vista pelo colega que manobrava o equipamento. O caso foi registrado no 16º BPM (Barra da Tijuca).