Operário morre em queda de guindaste Um operário morreu e outro ficou gravemente ferido, ontem à tarde, após a queda de um guindaste em uma obra da Prefeitura na Rua Paulo Garcia Aquiline, na Brasilândia, zona norte de São Paulo. Osvaldino de Freitas morreu no Hospital do Mandaqui. Francisco Ribamar foi internado no mesmo hospital e seu estado era considerado estável.