Operários fazem manifestação após mortes em Salvador

SALVADOR - Um dia depois do acidente no elevador de serviço da obra do Empresarial Paulo VI, que deixou nove mortos em Salvador, trabalhadores da construção civil baiana promoveram, na manhã desta quarta-feira, 10, uma série de manifestações em canteiros de obras de Salvador.

Os sindicatos da categoria convocaram paralisação de 24 horas para protestar contra o que chamam de negligência dos empresários na segurança do trabalho dos operários e para cobrar mais investimentos em materiais e em capacitação dos operários.

Na maior das manifestações, cerca de 2 mil trabalhadores reuniram-se no terreno do maior condomínio em construção na Bahia, chamado Le Parc, na Avenida Paralela - que liga o aeroporto ao centro de Salvador -, às 8h, e seguiram em passeata até o Cemitério Bosque da Paz, a cerca de três quilômetros.

Ali, foram enterrados, no fim da manhã, duas das vítimas do acidente com o elevador, o armador Lourival Ferreira e o carpinteiro Antônio Elias da Silva. "Este é um ato de solidariedade pelos colegas que foram vitimados pela negligência dos patrões", disse o diretor do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e da Madeira no Estado da Bahia (Sintracom-BA), Raimundo Brito.

Outras duas vítimas, os pedreiros Hélio Sampaio Cardoso e José Roque dos Santos, vão ser enterrados durante a tarde, também em Salvador. Os outros cinco mortos no acidente, o armador Antônio Reis do Carmo, os carpinteiros Antônio Luis Alves dos Reis e Martinho Fernandes dos Santos e os ajudantes Jairo de Almeida Correia e Manuel Bispo Pereira, serão enterrados também hoje, no interior do Estado.

Acusações. Revoltados, alguns trabalhadores da construção civil, que estiveram nos sepultamentos dos colegas, acusaram a empresa responsável pela obra, a Construtora Segura, de responsabilidade no acidente. Um deles, funcionário da empresa que não quis se identificar, disse que o ajudante prático que operava o elevador não tinha sido capacitado para a tarefa.

Já o auxiliar Carlos Alberto Campos, que entre suas funções opera elevadores de uma obra na Avenida Paralela, diz suspeitar que a causa do acidente tenha relação com problemas na manutenção do elevador. "As empresas costumam fazer a manutenção elétrica dos equipamentos, mas esquecem da manutenção mecânica", afirma.

Técnicos da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, que vistoriaram a obra após o acidente, na tarde de ontem, apontaram problemas mecânicos em pelo menos duas peças do elevador. O eixo da roldana que movimentava o equipamento se partiu, fazendo com que o elevador despencasse, e o freio de segurança não funcionou. "Há indícios que apontam para manutenção inadequada", afirma o chefe do órgão, Flávio Nunes.

A Construtora Segura voltou a afirmar que o equipamento funcionava "dentro dos parâmetros de segurança e em perfeito estado de conservação" e que está colaborando com as equipes do Departamento de Polícia Técnica nos trabalhos de perícia. Os laudos sobre as causas do acidente devem ser conhecidos em 30 dias.

