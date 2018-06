Opinião pública - ô, raça! Não sei se já fizeram pesquisa para apurar o que a opinião pública acha de si própria, mas desconfio que boa parte dos entrevistados a respeito reagiria à consulta com autoestima zero. Não é de hoje que ninguém gosta do que todo mundo pensa, mas, de uns tempos pra cá, tem cada vez mais gente indignada pedindo até cadeia para a opinião pública. Ô, raça! Sempre do lado errado - repara só! Não se enche de brios nem quando um deputadozinho qualquer lhe diz, na lata, que está se lixando e andando para isso que chamam de opinião pública. Petebista do Rio Grande do Sul, Sérgio Moraes acha que os estúpidos que o elegeram sete vezes não acreditam em nada do que leem nos jornais - daí, muito provavelmente, essa sua franqueza intragável com a imprensa. Foi bom que acontecesse. A opinião pública precisava mesmo tomar um sacode. Vê se acorda, meu! BOM PAGADOR O prefeito do Rio, Eduardo Paes, engordou 12 quilos em quatro meses para pagar promessa de campanha! Deve, como ficou acertado, estar sempre acima do peso do governador Sérgio Cabral. MAL ENTENDIDA Será que a Hortência não quis dizer à sua maneira que a estrela de Rubinho está no difusor traseiro? Filosofia de Imperador Adriano fez questão de deixar bem claro na sua apresentação à imprensa no Flamengo: "Ninguém vai me impedir de deixar de fazer aquilo que eu queira fazer." Ou seja, não vão obrigá-lo a fazer o que ele quer. Ou não, né? Bando de frouxos O Senado está tranquilo. Deu sua modesta contribuição para que o Brasil possa ganhar mais 7.343 vereadores, e a opinião pública não vai fazer absolutamente nada a respeito. Não foi dessa vez Cientistas da Universidade Federal de São Paulo desenvolveram in vitro células que têm cara de neurônio, cheiro de neurônio, mas não são neurônios. Não funcionam nem em louras. Falta de assunto Se você não faz a mínima ideia do que seja um Kindle, relaxa, vai! Tem gente que até hoje não sabe o que é Twitter. Agora, se você não sabe o que é uma coisa nem outra, vai acabar ficando difícil namorar. Era Obama As tropas americanas continuam promovendo barbaridades no Afeganistão. A diferença é que, agora, a Casa Branca lamenta os massacres de civis. Não é nada, não é nada... Bando de loucos O protesto que reuniu na capital representantes das 37 aldeias indígenas espalhadas por São Paulo revelou um traço comum entre as diversas etnias regionais: a grande maioria é corintiana.