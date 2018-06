Opiniões sobre governo estadual influem no voto

Dyego Santana Reis, de 20 anos, estudante de engenharia ambiental na Universidade Federal do Pará, critica o processo de licenciamento ambiental da siderúrgica e teme por seu impacto ambiental e social. Dyego critica também o desempenho da governadora Ana Júlia Carepa (PT) nas áreas da saúde, da educação e da segurança pública. Isso influi na sua visão do governo federal: "A governadora é petista, e o presidente, também." Ele tem "simpatia" por Serra, mas acha "prematuro" dizer que votará nele.

No ano passado, sua irmã, Thaynara, de 24 anos, fez estágio de 240 horas num posto de saúde de Imperatriz, no Maranhão, onde se formou em nutrição, e saiu desiludida com as políticas sociais do governo. Ela diz que viu mães falsificando o peso de seus filhos para continuar recebendo o Bolsa-Família, e observou que as crianças ficam apenas meio período na escola, e no outro vão "pedir esmola". Thaynara queixa-se também do serviço de saúde. Ela justificou o voto em 2006 e não sabe em quem votará. "As propostas são lindas, é tudo muito fantasiado." Só sabe que não votaria em Lula: "Acho que o Brasil merece coisa melhor."

A visão do cirurgião plástico Marcello Nunes Alves, de 39 anos, também é prejudicada por sua impressão da governadora: "O governo estadual do PT está muito ruim, em todos os sentidos." Na sua área, a melhora que ele viu foi a criação dos hospitais regionais, para tratar casos complexos, antes encaminhados para Belém. Mas diz que foi iniciativa do governo anterior, do PSDB. Há quatro anos, Marcello votou em Alckmin, e este ano votará em Serra. "O Brasil está bom para quem é menos favorecido", diz o cirurgião plástico. "Quem tem paga muito imposto."