Oposição articula CPI para tentar desgastar tesoureiro do PT

Parlamentares admitem que as chances de instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) são mínimas em ano eleitoral. Ainda assim, insistem no discurso de que uma apuração se faz necessária. "Essas acusações se arrastam desde 2006. Se não conseguimos avanços por outras vias, o caminho correto é a investigação congressual", diz o líder do DEM no Senado, José Agripino Maia (RN).

Na Assembleia Legislativa paulista, os partidos estão na fase de escolha dos nomes que irão compor a CPI da Bancoop. O mais provável é que a comissão seja presidida pelo deputado Samuel Moreira (PSDB), seguindo a tradição da Casa de entregar o posto ao autor do requerimento de criação da comissão.

Moreira apresentou o pedido de abertura da CPI da Bancoop em 2008. Mas a instalação só foi autorizada pelo presidente da Assembleia, deputado Barros Munhoz (PSDB), no último dia 9. A contar da data de publicação do ato no Diário Oficial, ocorrida no dia 10, os partidos têm um prazo de quinze dias para definir a lista de integrantes da comissão.