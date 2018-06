Oposição cobra governo sobre desvio de emendas O líder do PSDB, senador Álvaro Dias (PR), desafiou ontem a presidente eleita, Dilma Rousseff, a iniciar sua gestão combatendo o desvio nos repasses de dinheiro público para organizações não governamentais (ONGs). Ele citou reportagem publicada ontem pelo Estado - que revelou saque na boca do caixa de dinheiro depositado na conta da RC Assessoria e Marketing, registrada em nome de laranjas - como exemplo do "escândalo" patrocinado pela "aliança" dessas entidades com dinheiro público. "São organizações aparelhadas para desviar dinheiro. Se Dilma deseja dar um novo rumo ao governo, tem de deixar de passar a mão na cabeça dos desonestos."