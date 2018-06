Oposição critica baixa audiência e desperdício de verba da 'TV Lula'

Uma das controvérsias envolvendo a TV Brasil ocorreu em 2008, quando o então âncora do jornal Repórter Brasil, Luiz Lobo, foi demitido e afirmou que o Planalto interferia no noticiário da emissora sobre a suposta montagem de dossiê na Casa Civil sobre uso de cartões corporativos. A EBC negou, alegando que a demissão de Lobo fora profissional. Uma investigação do Conselho Curador afirmou não ter achado indícios de manipulação no telejornal. Mais recentemente, a EBC foi acusada de produzir vídeos com entrevistas de ministros para a Secretaria de Comunicação, elogiosas ao governo. A empresa alegou só ter prestado serviço previsto na lei que a criou.

A EBC foi criada em 2007 pela fusão da TV Educativa do Rio e do Maranhão com a Radiobrás. Além da emissora, a EBC tem 8 rádios, uma rádio-agência com programas on-line, uma agência de notícias (a Agência Brasil, na internet), outro canal televisivo (o NBR, de programação oficial), e cuida da publicidade legal do governo federal. / W.T.