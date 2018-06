Oposição critica governo por demora em resolver crise Parlamentares da oposição responsabilizaram o governo pelo agravamento dos problemas e pela demora para se encontrar uma solução na crise aérea. Segundo o senador Arthur Virgílio (PSDB/AM), "o governo foi prepotente no começo e fraco no final. Faltou habilidade e o governo simplesmente não negociou. Ele tentou impor, tentou desconhecer, o direito dos controladores e no final simplesmente entregou o ouro todo". Para o líder do Democratas, antigo PFL, senador José Agripino (DEM/RN), o governo também agiu errado no modo como conduziu o acordo que pôs fim à greve. Em entrevista ao Jornal Nacional, da Rede Globo, o senador afirmou que a negociação respaldou uma quebra de hierarquia dentro dos quartéis. "Ocorreu uma subcrise dentro da crise, produto de uma inabilidade, da incompetência, e da perda de foco na solução. E de uma crise de gestão administrativa resultou em uma crise de hierarquia militar que tem conseqüências Deus sabe onde vai chegar", concluiu.