Oposição estuda entrar com nova ação contra petistas DEM, PPS e PSDB criticaram ontem o lançamento do PAC 2, chamando o evento de "ato de campanha completo" da candidatura de Dilma Rousseff. "Teve até choro e emoção. Foi uma ação palanqueira", disse o líder do PSDB na Câmara, João Almeida. A oposição se reúne hoje para decidir se entra no TSE com pedido para que Lula e Dilma sejam punidos por propaganda eleitoral antecipada. Para o deputado Paulo Bornhausen (DEM), Lula transformou o lançamento "em mais um comício a favor da ministra-candidata". Os presidentes dos três partidos da oposição divulgaram nota conjunta, acusando o PAC 2 de ser "mera peça de campanha eleitoral, movida às custas do contribuinte brasileiro". / EUGÊNIA LOPES e ANA PAULA SCINOCCA