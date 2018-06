Oposição pede que PGR investigue e ministro se afaste Líderes de oposição defenderam ontem o afastamento imediato do ministro Orlando Silva e anunciaram que vão pedir que a Procuradoria-Geral da República (PGR) investigue a denúncia de suposto esquema de desvio de dinheiro do principal programa da pasta, o Segundo Tempo, beneficiando diretamente o ministro. "O Ministério do Esporte está à frente das obras e preparativos para a Copa e as Olimpíadas e isso envolve a administração de bilhões de reais. O ministro não pode estar sob suspeição", afirmou o líder do PSDB na Câmara, Duarte Nogueira (SP). Em fevereiro, o PSDB já havia entrado com representação na PGR solicitando análise sobre convênios do programa. Os tucanos também vão pedir apuração pela Controladoria Geral da União (CGU) e Polícia Federal.