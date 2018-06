Oposição pede renúncia de integrantes da CPI dos Ônibus no Rio

RIO - Vereadores de oposição entregam nesta terça-feira, 13, documento à Mesa Diretora da Câmara Municipal pedindo a renúncia dos quatro integrantes da CPI dos Ônibus que não assinaram o requerimento para instalação da comissão de investigação. Pedem também que a presidência da CPI seja entregue ao vereador Eliomar Coelho (PSOL), autor da proposta de investigação.

O grupo de sete vereadores, do PSOL, PSDB e PR, além do petista Reimont, se encontrará na noite desta terça com o procurador-geral de Justiça, Marfan Vieira, para discutir a legalidade da CPI. Os manifestantes que ocupam a Câmara desde sexta-feira aceitaram deixar o plenário para que ocorra a sessão prevista para hoje. Eles estão em uma sala no hall da Câmara e receberam água e alimentos para permanecerem no Palácio Pedro Ernesto.