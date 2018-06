Oposição quer que Passos explique volume de aditivos A oposição quer que o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, explique ao Congresso por que o número de aditivos nos contratos cresceu 154% no período em que ele esteve à frente da pasta, em 2010, no fim do governo Lula. Requerimento de convocação será protocolado hoje pelo líder do PSDB na Câmara, deputado Duarte Nogueira (SP). Segundo notícia publicada pelo jornal Folha de S. Paulo, só nos primeiros seis meses de 2009 o Dnit assinou 53 termos aditivos, que ampliaram o valor dos seus contratos em R$ 309 milhões. No mesmo período de 2010, quando Passos respondia pelo ministério, a quantia liberada a mais com os aditivos somou R$ 787 milhões. Em outro requerimento, o PSDB vai solicitar que a Procuradoria-Geral da República investigue os contratos assinados pelo Dnit com a Construtora Araújo Ltda,, que pertence à mulher do diretor executivo do Dnit, José Henrique Sadok de Sá, afastado do cargo. Segundo reportagem do Estado, os contratos somam R$ 18,9 milhões.