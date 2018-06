Oposição sai em defesa de Rodrigo Maia

Durval Barbosa era secretário de Relações Institucionais de José Roberto Arruda (sem partido, ex-DEM), ex-governador do Distrito Federal, que foi cassado por infidelidade partidária. Era ele quem operava a arrecadação e distribuição de dinheiro ilegal do esquema. Barbosa gravou em áudio e vídeo a maioria das negociações e depois delatou os envolvidos. "O acerto do Rodrigo era direto com o Arruda", denunciou Barbosa ao Estado.

Rodrigo Maia não quis comentar as declarações de Barbosa. A defesa dele partiu da própria legenda, que divulgou uma nota à imprensa confirmando "a mais absoluta e inabalável confiança na correição" de Maia.

Para dar força ao texto, além da assinatura dos líderes do partido no Senado, José Agripino Maia (RN), e na Câmara dos Deputados, deputado Paulo Bornhausen (SC), como é de costume, a defesa de Rodrigo Maia ganhou o endosso também do presidente de honra da legenda, Jorge Bornhausen (SC), e do ex-presidente Marco Maciel (PE).

Apoio. O DEM também conseguiu mobilizar, embora não com o mesmo entusiasmo, o PSDB. "Minha opinião é que não podemos antecipar nenhum julgamento. Temos que aguardar e continuar acreditando no presidente do DEM", disse o senador Álvaro Dias (PR), vice-líder do PSDB no Senado.

A vice-presidente do PSDB, senador Marisa Serrano (MS), disse que o partido confia em Maia e ponderou que não se pode confiar nas declarações de Barbosa, que responde a dezenas de processos na Justiça. "Eu acredito que só devemos confiar no que diz a Justiça, não no que diz uma pessoa como Durval Barbosa."