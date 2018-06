Orelhões terão internet Wi-Fi e GPS, anuncia Anatel

Orelhões não vão servir apenas para fazer chamadas. Agora, irão permitir navegar na internet, acessar a lista telefônica e terão GPS. A novidade foi divulgada pela Anatel à Veja. Segundo o órgão do governo, para acessar a web, o usuário terá uma senha e o valor será cobrado em cartão de crédito e até moedas.

A Anatel afirma que, assim, conseguirá dar mais utilidade aos mais de 900 mil orelhões espalhados pelo Brasil, que tiveram queda no uso após a popularização do celular. “Assim, será possível desafogar os telefones móveis, com acesso mais rápido e de qualidade”, afirma a conselheira da Anatel Emília Maria Silva Ribeiro Curi.

Os testes já começaram em São Paulo e no Rio de Janeiro. Outra prioridade é mudar a cara dos orelhões, tornando-os mais atraentes, seja por meio de obras de arte, como a Call Parade fez em São Paulo, ou com publicidade. A Anatel diz que tem pressa para levar o serviço a todo o País.