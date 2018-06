Responsável pela gestão administrativa do Poder Judiciário da Bahia nos últimos 25 anos, o Instituto Pedro Ribeiro de Administração Judiciária (Ipraj) foi extinto na semana passada por recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A representação judicial do Poder Judiciário passa agora a ser exercida pela Procuradoria-Geral do Estado.