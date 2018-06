Órgãos recebem doações para vítimas das chuvas no Rio

A Secretaria Municipal de Assistência Social disponibilizou nesta quinta-feira, 8, mais 21 postos de atendimento para o recebimento de doações para os desabrigados das enchentes no Rio.

Veja também:

Governo federal libera R$ 200 mi para o Rio

Segundo moradores, deslizamento era 'tragédia anunciada'

Dezenas de pessoas estão desaparecidas após deslizamento em Niterói

As áreas afetadas pela tragédia

Dava para evitar a tragédia?

Além desses postos, os donativos podem ser entregues também no Centro Administrativo São Sebastião, na Cidade Nova, e na Praça da Cruz Vermelha, nº 10, no Centro, das 9h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (21) 3973-3800.

As necessidades mais urgentes são colchonetes, roupas de cama e banho, material de higiene, fraldas, alimentos não perecíveis, leite em pó e água mineral. Toda a equipe da Assistência Social, envolvendo as Coordenadorias de Assistência Social e os Centros de Referência de Assistência Social, está de plantão.

PM

Todas as unidades da Polícia Militar do Rio também estão recebendo doações para os desabrigados pelas chuvas. Alimentos não perecíveis, colchonetes, agasalhos e material de higiene podem ser entregues na seção de Relações Públicas dos Batalhões.

Em dinheiro

Os interessados em fazer doações em dinheiro podem efetuar o depósito em uma agência do Bradesco com os seguintes dados: Agência 309, no centro de Niterói, Conta Corrente 12006. Doações de alimentos, roupas, produtos de higiene pessoal, colchonetes e água também podem ser encaminhadas para o Clube Canto do Rio, no centro.

Até agora, foram arrecadados cinco toneladas de alimentos dos mais diversos, nove mil litros de água potável, seis caminhões de roupas e cerca de três mil unidades de produtos de higiene pessoal. Informações pelo telefone: (21) 2620-6210.