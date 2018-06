Orientação é detalhar caso, diz ministro

Segundo o ministro, a permanência de Tuma Júnior no posto dependerá do resultado das investigações. "O presidente Lula foi claro. Minhas declarações são as mesmas. Vamos investigar", declarou. "Não vamos, simplesmente, sair rifando as pessoas por causa de uma denúncia, sair exonerando."

Barreto, que está em Buenos Aires para encontro de ministros da Justiça do Mercosul e países associados, afirmou que Tuma Júnior não está sendo investigado pela Polícia Federal. "A investigação foi aberta sobre esse cidadão naturalizado brasileiro", disse, referindo-se a Paulo Li.