Os cuidados das musas para arrasar no Carnaval 2008

SÃO PAULO - O Carnaval já começou e as musas da festa mais esperada do ano estão com pique total para enfrentar a maratona da folia, seja pulando em Salvador ou desfilando em São Paulo ou no Rio. <br> <br> <b>Veja também:</b> <a href=http://www.estadao.com.br/interatividade/Multimidia/ShowGaleria.action?idGaleria=463>Veja as fotos do 1º desfile</a> <a href=http://www.estadao.com.br/geral/not_ext161,0.htm>Vila Maria e Rosas de Ouro são os destaques da 1ª noite</a> <br> <br> <b>Artistas e cantoras contaram ao JT os principais cuidados para arrasar na festa. Confira:</b> <br> <br> <b>AULAS DE SAMBA PARA ARRASAR</b> Ela pisará pela primeira vez na Sapucaí na pele de Andréia Bijou, sua personagem em ?Duas Caras?. ?Estou tendo aulas de samba e sapateado duas vezes por semana e indo à academia todo santo dia?, conta Débora Nascimento. ?Estou controlando a minha alimentação, comendo pouco.? <br> <br> <b>LUTANDO PARA O CARNAVAL</b> <br> <br> Sabrina Sato está dando socos e pontapés para manter o posto de musa da Gaviões e da Salgueiro. ?Sabrina tem feito boxe duas vezes por semana e drenagem linfática?, conta Karina Sato, irmã da apresentadora do ?Pânico?. <br> <br> <b>SÓ SAMBA NO PÉ</b> <br> <br> Com a agenda lotada nesta época do ano, Juliana Paes não está conseguindo se preparar como queria para o Carnaval. ?Quando dá eu malho, mas o que não abro mão é de ir regularmente aos ensaios da escola?, diz a rainha da bateria da Viradouro. ?Sambar já é uma malhação intensa. A minha alimentação está normal e estou bebendo muita água?, conta. <br> <br> <b>REPENSANDO A POSTURA</b> <br> <br> Serão sete dias da semana e cerca de oito horas em cima do trio: Ivete Sangalo tem de se preparar bem para dar conta da folia. ?Como ela fica muito embaixo do sol, o personal trainer passou uma série de exercícios para que ela tenha resistência?, conta Cynthia Sangalo, irmã da cantora. Mas o segredo são as sessões de Reeducação Postural Global (RGP). ?Boa postura é imprescindível. Ivete está ganhando consciência corporal?, diz Cynthia. <br> <br> <b>AJUDINHA ORTOMOLECULAR</b> <br> <br> Para agüentar a maratona em cima do trio elétrico, Claudia Leitte procurou a médica ortomolecular Carla Ferner, de Salvador, para garantir sua energia. ?Uma das orientações é sempre comer meia hora após cada show?, diz Kay Munduruca, assistente pessoal da cantora baiana. <br> <br> <b>CARBOIDRATO NA VEIA</b> <br> <br> O cardápio de Daniela Mercury está repleto de massas nesta fase pré-Carnaval: a cantora come muito carboidrato para armazenar energia e gastar tudo na avenida. ?Ela está fazendo mais aulas de dança e intensificou as sessões com a fonoaudióloga?, fala Fabiana Crato, assessora de imprensa da baiana. ?A hidroginástica ajuda Daniela a manter a forma. No Carnaval, ela estará pronta para a maratona?, diz. <br> <br> <b>ÁGUA DE BEBER</b> <br> <br> ?Ser rainha de bateria dá um trabalho danado. Mas é ótimo?, explica Adriane Galisteu, que há 12 anos desfila na Unidos da Tijuca. A apresentadora do SBT está tomando o dobro de água que costuma beber. ?Água é fundamental para me dar energia.?