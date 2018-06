Os destaques de hoje do Estadão Noite

O "Estadão Noite" traz na edição desta segunda-feira, 17, artigo do diretor da sucursal do 'Estado' no Rio, Marcelo Beraba, sobre a tragédia envolvendo a auxiliar de serviços Claudia Silva Ferreira, baleada durante confronto entre a polícia e traficantes e arrastada pelo carro da PM enquanto era levada ao hospital.

Eduardo Bresciani detalha, direto da sucursal do 'Estado' em Brasília, os bastidores da briga entre o governo e o PMDB, que agora afeta diretamente a aprovação do Marco Civil da Internet.

Alexander Zhebit, professor doutor de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio de Janeiro, avalia os impactos do referendo na Crimeia, o primeiro passo para que o território seja incorporado à Federação da Rússia.

Robson Morelli, editor de esportes do 'Estadão', fala sobre a polêmica envolvendo o São Paulo, Ituano e Corinthians. Celso Ming, por sua vez, explora a 'retomada' da contabilidade criativa pelo governo.

