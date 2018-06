Os destaques do 'Estadão Noite' desta segunda-feira, 14

O Estadão Noite desta segunda-feira, 14, traz dois artigos de política. Direto de Brasília, o diretor da sucursal do Estado, Marcelo de Moraes, avalia a confirmação da ex-senadora Marina Silva (PSB) a vice-presidente na chapa de Eduardo Campos (PSB) como aposta para atrair votos nas eleições para a Presidência. O colunista João Bosco Rabello, por sua vez, traça uma análise da 'força-tarefa' do governo para atribuir à oposição a tentativa de desmoralizar a Petrobrás.

Rafael Duarte Villa, pós-doutorado pela Columbia University e professor da USP, traz uma retrospectiva de como os governos anteriores se posicionaram sobre conflitos na América do Sul, especialmente na Venezuela, e de como o Brasil perdeu na atual administração a capacidade de formulação de política externa.

Robson Morelli, editor de esportes do Estadão, toma a vitória do Ituano como lição de casa para outros times do interior de São Paulo.

O colunista de Economia, Celso Ming, aproveita a reportagem publicada nesse sábado sobre os estoques das indústrias para discorrer sobre rumos que deveriam ser adotados no atual cenário econômico.

