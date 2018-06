Os destaques do Estadão Noite nesta quarta-feira, 9

O Estadão Noite desta quarta-feira, 9, traz dois artigos sobre a questão da CPI da Petrobrás. Carlos Ari Sundfeld, professor da Direito GV e autor de 'Direito Administrativo para Céticos', analisa de que forma o Supremo Tribunal Federal deve se portar em relação ao pedido de liminar para suspender a instalação da comissão proposta pela oposição. O doutor em Administração Pública e professor da Unesp Alvaro Martim Guedes defende uma CPI focada nas operações suspeitas da estatal.

Sergio Vale, economista-chefe da consultoria MB Associados, analisa os rumos da política econômica brasileira a partir dos dados do IPCA divulgados hoje. Ítalo Pedrosa e Henrique Bastos, pesquisadores do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica do IE/Unicamp, mostram quais podem ser as armadilhas mais comuns da política macroeconômica atualmente.

A jornalista esportiva Amanda Romanelli antecipa o clima da Olimpíada de acordo com o que já se viu - e se prevê - sobre as obras inacabadas para a Copa.

