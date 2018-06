Os destaques do Estadão Noite nesta segunda-feira, 7

O Estadão Noite desta segunda-feira, 7, traz um artigo do jornalista da sucursal do 'Estado' em Brasília, Eduardo Bresciani, sobre a situação do vice-presidente da Câmara dos Deputados, André Vargas (PT-PR). Questionado por suas relações com doleiro preso por lavagem de dinheiro, o parlamentar pediu licença da Câmara, e sofre agora o isolamento que evitou aos colegas condenados no julgamento do mensalão.

Em 'A Venezuela na encruzilhada da polarização política', a pesquisadora do Instituto de Estudos Econômicos Internacionais da UNESP (IEEI-UNESP) Carolina Silva Pedroso mostra como duas visões míopes estão dificultando o diálogo no país.

Renata Vilhena Silva, advogada especializada em Direito à Saúde, comenta a paralisação de médicos contra operadoras. Segundo ela, pacientes e profissionais estão sendo prejudicados pela falta de fiscalização da Agência Nacional de Saúde (ANS) e pelo atraso no reajuste dos valores pagos por atendimento.

Robson Morelli, editor de esportes do 'Estadão', avalia o desempenho do Ituano sobre o Santos e faz suas apostas para o futebol estadual.

O colunista do Estado Celso Ming mostra como o governo deve partir para a taxação do patrimônio para driblar o crescimento econômico (e, de quebra, arrecadação) cada vez menos expressivo.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para tablets, a partir das 20h. Assinantes podem baixar gratuitamente a edição, disponível para Ipad e para aparelhos com sistema operacional Android.