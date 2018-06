Os destaques do 'Estadão Noite' nesta terça-feira

O Estadão Noite desta terça-feira, 1º de abril, traz um artigo de Carlos Alberto Canesin, Membro do Conselho Estadual de Política Energética e professor titular da Faculdade de Engenharia (FE) da Unesp de Ilha Solteira, sobre a questão do possível racionamento de energia elétrica no País.

Esther Solano Gallego, doutora em Ciências Sociais pela Universidade Complutense de Madri e professora de Relações Internacionais da Unifesp, analisa a questão do 'escracho' a torturadores, ocorrida na manhã desta terça na Vila Independência. Até que ponto esse tipo de manifestação é legítima?

Direto da sucursal do Estado em Brasília, Marcelo de Moraes mostra como o governo está se esforçando para barrar a CPI da Petrobrás, e de que maneira esta articulação pode arriscar sua imagem.

Mateus Silva Alves faz uma avaliação da disputa acirrada nas quartas de final da Liga dos Campeões. Celso Ming, por sua vez, explica como a Argentina tem influenciado a balança comercial brasileira.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para tablets, a partir das 20h. Assinantes podem baixar gratuitamente a edição, disponível para Ipad e para aparelhos com sistema operacional Android.