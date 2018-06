Os destaques do Estadão Noite nesta terça-feira, 15

O Estadão Noite desta terça-feira, 15, traz dois artigos sobre a Petrobrás. Sergio Vale, economista-chefe da consultoria MB Associados, faz uma análise do reflexo dos escândalos envolvendo a empresa. Jean-Paul Prates, mestre em Gestão de Energia e Recursos Renováveis pela Universidade da Pennsylvania e em Economia da Energia pelo Instituto Francês do Petróleo, além de diretor-geral do CERNE, avalia a argumentação de Graça Foster sobre a aquisição de Pasadena.

Christian Lohbauer, doutor em Ciência Política e membro do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da USP, defende, a partir de uma retrospectiva histórica da região, a necessidade de se conter os avanços de Putin sobre a Ucrânia.

O jornalista esportivo Paulo Favero escreve sobre a entrega do estádio do Corinthians pela Odebrecht, e calcula quando o Itaquerão estará, de fato, pronto como foi idealizado.

O colunista do Estado Celso Ming discorre sobre como o próprio governo está perplexo com a elevação de preços, mesmo depois das medidas tomadas para conter a inflação.

