Os destaques do Estadão Noite nesta terça-feira, 8

Na edição desta terça-feira, 8, do 'Estadão Noite' Jefferson Nascimento de Oliveira, professor na Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira da Unesp e presidente da Câmara Técnica de Ciência & Tecnologia do CNRH (Conselho Nacional de Recursos Hídricos), comenta a crise de abastecimento de água em São Paulo.

Direto de Brasília, o colunista do Estado João Bosco Rabello traz uma análise das estratégias de marketing político do PT, depois que o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva veio a público se manifestar sobre a polêmica da Petrobrás e o escândalo envolvendo o deputado André Vargas (PT-PR) e o doleiro Alberto Yousseff, preso pela Polícia Federal.

José Paulo Kupfer, colunista e blogueiro econômico do Estadão, explica de que forma o FMI está atrasado com as projeções sobre a economia brasileira. Celso Ming, por sua vez, mostra como o governo está usando o câmbio para tentar conter a alta de preços no País.

Robson Morelli, editor de esportes do Estadão, critica a administração do Palmeiras, que se vale agora de recursos provenientes 'do bolso' de Paulo Nobre para seguir adiante.

