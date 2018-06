Os mais belos COLÍRIO Flertando: os mais bonitos valem uma visita demorada e atenta. Namorando: além das vitrines luxuosas, confira a arquitetura Shopping que se preze não é só um conglomerado de lojas. Mais do que espaço de compra, ele é um local de passeio e precisa ser agradável para caminhar e bonito de se ver - até porque não é sempre que saímos com sacolinhas. De 50 shoppings, o Guia escolheu três imperdíveis, seja pelo luxo, pela classe ou pelo verde. CIDADE JARDIM Caçulinha dos 50 prédios, o Cidade Jardim trouxe um novo conceito de shopping para a cidade, combinando beleza e preocupação com o meio ambiente. HIGIENÓPOLIS Clássico e sofisticado, o shopping tem uma cúpula de vidro e um vão gigantesco que merecem ser apreciados. Até parece que você está fazendo compras na Europa. IGUATEMI A idade não fez mal ao Iguatemi. Aos 42 anos, seus corredores continuam impecáveis e o hall de entrada tem sempre um bom trabalho de paisagismo. Eles também valem o passeio Cinco boas desculpas para visitar outros shoppings: 1) Villa-Lobos tem corredores largos; 2) Eldorado tem elevador panorâmico; 3) Bourbon é bem novinho; 4) D&D tem o charme das vitrines de decoração; 5)Tamboré parece um jardim.