Oscar Niemeyer comemora 102 anos com a família no Rio

O arquiteto Oscar Niemeyer comemorou nesta terça-feira, 15, seus 102 anos no escritório na Avenida Atlântica, em Copacabana, no Rio, com um almoço em família. "Coisa muito simples", explicou a mulher, Vera. Estavam presentes apenas nove do total de 26 descendentes do arquiteto: a única filha, Ana Maria, quatro netos, dois bisnetos e dois tataranetos. "Meu avô detesta comemorar aniversário. A única vez que aceitou festejar a data foi quando fez 100 anos", contou o neto Carlos Eduardo.

De tarde, Niemeyer trabalhou normalmente e à noite manteve a aula semanal de cosmologia com o físico Luiz Alberto Oliveira. O almoço foi simples: peixe, frango, pastel e, de sobremesa, pudim de clara com damasco. Niemeyer, como de hábito, comeu pouquíssimo. "Ele diz que o segredo da força dele está justamente no fato de sempre ter comido muito pouco", disse Carlos Eduardo.

Niemeyer já está recuperado das duas cirurgias a que foi submetido há dois meses, quando passou 24 dias internado. Ele retirou a vesícula e operou o intestino. Há 15 dias, Niemeyer fez sua primeira aparição pública depois de deixar o hospital. Ele foi a Niterói para o lançamento do quinto número da revista Nosso Caminho, editada por ele e a mulher.