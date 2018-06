Osgemeos na esquina do grafite de NY Cobiçado por grafiteiros do mundo todo - porque ali, nos anos 80, o artista pop americano Keith Haring (1958-1990) fez uma de suas obras -, o muro da esquina das Ruas Houston com a Bowery, em Manhattan, ganhou um mural, de 12 por 4,5 metros, dos paulistanos osgemeos. Foram 20 dias de trabalho, a convite de uma galeria nova-iorquina e de um colecionador de arte, dono do espaço. A obra foi concluída anteontem.