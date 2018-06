Osmar Dias mais perto do PSDB

Pré-candidato do PDT ao governo, Osmar Dias desistiu da aliança com o PT. Tende a apoiar o tucano Beto Richa, como sugeriu José Serra em conversas com Dias nas últimas duas semanas. O pedetista reclama da insistência do PT em lançar Gleisi Hoffmann ao Senado e do que considera indiferença de Dilma Rousseff. A eleição foi tema de um almoço indigesto que reuniu ontem Dias, o ministro petista Paulo Bernardo e o governador Orlando Pessuti (PMDB).