Ossada algemada é encontrada no Litoral Norte A polícia civil de Caraguatatuba ainda não identificou uma ossada encontrada ontem à tarde na Estrada Pouso Alto, no alto da serra do Mar. Os ossos foram localizados numa ribanceira, depois de uma denuncia anônima feita na manhã de ontem. O que chamou a atenção dos peritos policiais foi que os braços estavam algemados e com um relógio. Eles acreditam que o corpo estava no local há mais de seis meses. O local, conhecido pela policia como desova de homicídios, é íngreme e uma equipe do Corpo de Bombeiros demorou cerca de duas horas para retirar a ossada. O IML deve identificar o corpo ainda nesta semana através da arcada dentária.