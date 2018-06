Ossada humana encontrada na rua em SP Uma caixa plástica contendo uma ossada humana foi encontrada, pouco antes de 3h30 da madrugada, em frente ao número 1001 da Rua Carlos Gomes, no bairro de Santo Amaro, Zona Sul da capital paulista. Como há um cemitério nas proximidades, suspeita-se que alguém tenha furtado a caveira, mas, diante de algum fato inusitado, a abandonou ali e fugiu. Também não se afasta a hipótese de que alguém estivesse levando os ossos - até então ocultos em outro local - para abandoná-los naquele cemitério, mas os deixou na rua para não se comprometer. A polícia foi informada por um pedestre que deparou-se com a caixa e por curiosidade a abriu. Surpreendido pelo conteúdo discou para 190 e seguiu para o local a guarnição M-22108. A delegada Joana D´Arc de Oliveira, de plantão no 11º DP - Santo Amaro, instaurou inquérito e encaminhou a ossada ao IML. Segundo os PMs que levaram a caveira à delegacia, os ossos estavam bastante enegrecidos e podem ser sido queimados. O laudo do IML irá determinar se a ossada pertence a alguém que teve morte violenta.