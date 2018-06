Ossadas de irmãs são achadas em universidade de AL

Segundo a dona de casa Jucileide de Oliveira Marques, mãe das duas adolescentes, o reconhecimento dos corpos só pôde ser feito por causa das roupas, cabelos e das chaves de casa que foram encontrados no local. As jovens estavam desaparecidas desde o dia 26 de fevereiro.

De acordo com informações da polícia, os seguranças da Ufal foram surpreendidos quando um proprietário de uma chácara próxima a universidade contou que um cachorro apareceu roendo um pé humano. Os seguranças comunicaram esse fato à reitoria, que pediu ajuda à polícia.

Os policiais foram chamados e acharam as ossadas em um terreno descampado, nas proximidades do radar meteorológico da Ufal. Há indícios de que as vítimas foram mortas com um tiro na nuca, o que pode configurar execução. No entanto, ainda não existem pistas dos assassinos ou sobre a motivação do crime. O caso será investigado pela Polícia Civil, que poderá ter a ajuda da Polícia Federal, já que as ossadas foram encontradas dentro do campus universitário.