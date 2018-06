Ossadas são descobertas sob calçada no centro do Rio Duas ossadas, possivelmente humanas, foram encontradas sob a calçada da avenida Rio Branco, principal via do centro do Rio de Janeiro, na tarde de ontem. A descoberta aconteceu durante escavação para instalação de equipamentos de empresas de telefonia, em frente à Igreja Nossa Senhora da Conceição e Boa Morte, na esquina da Rio Branco com a Rua do Rosário. Segundo policiais militares que estiveram no local, os ossos pertenceriam a pessoas enterradas em um antigo cemitério que teria funcionado em terreno anexo à igreja.