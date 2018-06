Ossos de Eliza foram concretados, afirma menor O primo do goleiro Bruno do Flamengo J., menor de idade, afirmou em depoimento à Polícia que Eliza foi morta por um homem chamado 'neném' em um sítio em Minas Gerais. Segundo depoimento conseguido pela 'TV Globo', o adolescente afirmou que foi convidado por Luiz Henrique Ferreira Romão, o amigo de Bruno conhecido como Macarrão, a levar Eliza Samudio ao sítio do goleiro em Minas Gerais.