Oswald e Waldecy Chegou aos ouvidos de Gerald Thomas, em Amsterdã, a notícia de que ele fez papel de bobo nos primeiros capítulos de Som & Fúria. E quem o conhece sabe que não vai ficar por isso mesmo a "homenagem" que Fernando Meirelles lhe prestou na minissérie da Globo através do personagem Oswald Thomas, uma caricatura patética de artista de vanguarda. Quando recebeu e-mail de Meirelles pedindo autorização para a brincadeira, Gerald não imaginou, decerto, que representaria um tipo afetado, pretensioso, pernóstico, metido, insuportável e, ainda por cima, frouxo. Desde ontem, em seu blog, Thomas só se refere a Fernando Meirelles como Waldecy: "Ah, quem não sabe quem é Waldecy? Ele era o cameraman do Ernesto Varela (Marcelo Tas). Montou a produtora O2 e viveu bem de comerciais. Até que lhe chegou um bom roteiro nas mãos, aperfeiçoado pelas mãos de ouro de Bráulio Mantovani. Esse filme chama-se ?Cidade de Deus?." Ou seja, tem tudo para virar personagem da próxima peça de Gerald Thomas. NO EXÍLIO "Não querem que eu volte!" Felipão, ao saber ontem no Usbequistão que Luxemburgo, Muricy e Parreira estavam desempregados no Brasil PONTO FRACO Rubinho Barrichello saiu do GP da Alemanha com a sensação de que lhe passaram de novo a mão naquele lugar onde a Hortência andou apontando a estrela do piloto - lembra? Jackson 3 O que faz a amiga Diana Ross que não entra logo na briga pela guarda dos filhos de Michael Jackson? O pai do cantor já está falando em promover uma turnê das crianças em 2010. Pode? E ainda dizem que a mais louca da família é a tia La Toya. Lógica política Pelo andar da carruagem do combate à bandalheira administrativa no Senado, não demora muito José Sarney vai determinar sua própria renúncia. Pandemia de emoções Já passa certamente de 1 mil o número de velhinhos que pegaram gripe no show de Roberto Carlos. Os fãs do Rei não têm mais idade para pegar chuva daquele jeito, caramba! ?Faça o que eu digo...? Ronaldinho Gaúcho prometeu a Silvio Berlusconi, dono do Milan, que vai se comportar bem na próxima temporada. Jogador de futebol na Itália não pode viver na farra como se fosse um primeiro-ministro qualquer. Saudade danada Lula mal conseguia esconder o desânimo no encontro de ontem com os principais colaboradores de seu governo. "Reunião ministerial sem o Mangabeira Unger não tem graça nenhuma", queixou-se a Guido Mantega. Castigo merecido Nelsinho Piquet pode voltar para o colégio interno! O pai está só esperando ele sair da Fórmula 1 para lhe aplicar o corretivo!