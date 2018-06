Otimismo em tempos de crise

Deve estar custando uma fortuna nas mãos dos cambistas do Eixo Monumental o ingresso para Brasil x Portugal, logo mais, em Brasília. Também, pudera! O assento na arquibancada dará ao torcedor a oportunidade de vaiar, a um só apupo, o Dunga e mais 5 mil autoridades com presença confirmada na reinauguração do estádio do Gama. Basta, para tanto, um empate em 0 a 0. Se o Brasil perder, aí mesmo que terá valido a pena pagar caro por um lugar no Bezerrão para testemunhar o último jogo da era Dunga. Pelo que a gente lê nos jornais, dependendo do resultado adverso do primeiro tempo, a CBF cogita, inclusive, lançar Muricy Ramalho no intervalo. Claro que há sempre a possibilidade de o Kaká fazer três gols e estragar tudo. Se bem que restaria ainda o prazer de vaiar o Cristiano Ronaldo. Sujeitinho mais prosa, né não? AUTORIDADE MÁXIMA Dono da festa de hoje à noite no Bezerrão, o governador José Roberto Arruda, do Distrito Federal, está se sentindo o próprio pai da noiva. O homem mais cumprimentado esta semana em Brasília FRITURAS O que a Honda está fazendo com o Rubinho Barrichello, francamente, nem a CBF tem coragem de fazer com o Dunga A reinvenção do fim do mundo Anote aí: os piratas somalis serão, muito provavelmente, o primeiro grande desafio da era Obama, já que ninguém toma providências contra essa maluquice de seqüestro de navio na costa da Somália. Com o superpetroleiro capturado pelos corsários, já são 14 embarcações e 225 tripulantes reféns das negociações de resgate. É ou não é o fim do mundo? Hipocrisia geral e irrestrita O brasileiro acha que ninguém tem nada a ver com a opção sexual do outro, desde que o dito cujo não saia do armário - nem seja arrancado de lá - para tratar a questão com a naturalidade com que a cantora Marina Lima revelou sua primeira transa, aos 17 anos, com Gal Costa. Depois disso, a pobrezinha só apanha. Da próxima vez, melhor ela dizer que perdeu a virgindade com o Tony Tornado. Mal comparando Dunga reclama de barriga cheia quando fala da torcida brasileira. Não conhece, decerto, a do Palmeiras. Abaixo o regime! Ronaldo Fenômeno voltou aos gramados num jogo contra a fome, visivelmente derrotado por ela. Tem sido difícil para o craque conciliar a fome de bola com a vontade de comer. Rei solteiro Pelé foi fotografado ontem dando bola para a rainha Silvia, da Suécia, no palácio real de Estocolmo. A propósito, o "rei" vai estar dando sopa hoje à noite nas sociais do Bezerrão. Agenda positiva São enormes as chances de tudo dar errado. Relaxa, vai!