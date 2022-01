Ouro Preto tem cerca de 1,4 mil imóveis em áreas com risco de deslizamento

POUSO ALEGRE - Mapeamento da Defesa Civil de Ouro Preto (MG) aponta que cerca de 1,4 mil imóveis históricos na cidade mineira estão em áreas com risco de deslizamento de terra e deslocamento de rochas. Nesta quinta-feira, 13, dois casarões foram soterrados - como o perímetro já estava isolado, não houve vítimas.

O relevo acidentado, somado ao grande número de imóveis antigos, coloca a região mineira como uma das que têm maior risco geológico no Brasil. Segundo esse mesmo levantamento da Defesa Civil - de 2016, o mais recente -, há 313 pontos altos onde podem ocorrer desmoronamentos do tipo.

Entre o dia oito do mês passado e esta quinta-feira, houve cerca de 150 deslizamentos no município. “Desde dezembro, com as chuvas, não paramos um só momento”, conta o geólogo da Defesa Civil de Ouro Preto, Charles Roamazamu Murta.

Para informar a população sobre os riscos e áreas mais afetadas, o órgão municipal usa um aplicativo. As pessoas podem acompanhar em tempo real como estão as chuvas e pontos de deslocamento de terra.

Para Murta, o trabalho técnico evitou uma tragédia. “Os imóveis que foram atingidos hoje foram interditados há 10 anos por causa do risco. Evitamos a morte de muitas famílias”, finalizou.

As fortes chuvas que caem na região há dias também comprometeram os acessos a cidade e municípios circunvizinhos, como a BR-356 e MG-129, e caminhões e carros precisam aguardar por horas a liberação das estradas.

A Prefeitura de Ouro Preto informou que a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros continuarão a avaliar o terreno atingido e outras áreas que apresentem risco. A região ao redor onde ocorreu o deslizamento permanecerá isolada. Há possibilidade de um novo desmoronamento, o que poderia atingir um hotel e um restaurante.

Segundo o secretário municipal da Defesa Civil, Juscelino Gonçalves, o morro é composto de rocha filito e xisto. "A terra está muito encharcada, as rochas estão muito encharcada por baixo e isso potencializa o risco de mais deslizamento. Ainda há possibilidade de descida (de terra) neste local", explicou em vídeo veiculado em rede social.