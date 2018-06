Outono começa com calor, mas será ''normal'' O outono deste ano começou ontem com máxima de 25,5°C em São Paulo. A previsão é de que a estação terá temperaturas dentro da normalidade. "O outono deve chegar mesmo só em abril", diz Franco Villela, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). "A partir do próximo mês, o tempo fica mais seco, as temperaturas, mais amenas, e as noites, mais longas.