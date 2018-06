Outono começa nesta terça e temperatura cai em São Paulo Quando os ponteiros dos relógios marcarem 21h07 nesta terça-feira, 20, o verão se despede oficialmente. É o horário do início do outono e as previsões indicam que a nova estação vai levar embora o calorão que castigou os paulistanos nas últimas semanas. Nesta terça, a temperatura fica amena, sendo que a máxima pode chegar aos 25 graus na capital e aos 28 graus no litoral. A frente fria deixa o dia chuvoso no litoral norte, no Vale do Paraíba e no norte do Estado. Nas demais regiões, uma massa de ar frio e seco provoca diminuição das nuvens e faz sol. Na quarta-feira, o tempo não muda e a máxima de chegar aos 26 graus na capital, na quinta-feira, chove no litoral norte e no Vale do Paraíba, com tempo firme no oeste e sul do Estado e chuva à tarde nas demais regiões paulistas. Na sexta-feira, faz sol em todas as regiões, com pancadas de chuva à tarde.