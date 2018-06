Outro acidente envolvendo policiais na Castelo Branco Um acidente na rodovia Castelo Branco deixou uma escrivã morta e três policiais civis de Mirandópolis, no interior de São Paulo, feridos. O acidente ocorreu nesta madrugada, no quilômetro 121 da rodovia, no sentido capital, na região de Boituva. Segundo a polícia, o veículo oficial bateu na traseira de um caminhão. Este é o segundo acidente envolvendo policiais na mesma rodovia em menos de uma semana. Os bombeiros tiveram trabalho para retirar as vítimas, que ficaram presas nas ferragens. As quatro pessoas que estavam no carro foram transferidas para a Santa Casa de Tatuí. A escrivã Sanae Minura Maeda não resistiu aos ferimentos e morreu. O delegado Natanael Pinheiro da Silva foi conduzido em seguida para o Hospital Regional de Sorocaba com suspeita de traumatismo craniano. Na última sexta-feira dois policiais militares morreram, na altura do quilômetro 109, quando faziam a escolta de presos que seguiam para penitenciárias no interior do Estado. Segundo a concessionária Rodovia da Colina, que administra o trecho, o acidente não chegou a prejudicar o trânsito.