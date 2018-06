Outro trecho é fechado na Marginal A partir das 11 horas de amanhã a transposição da pista expressa para a local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, será interditada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O trecho, localizado a 500 metros da Ponte do Tatuapé, deverá permanecer fechado até o término das obras para a construção de uma nova transposição. Após concluída a obra, o acesso será antecipado em 1.200 metros. De acordo com a CET, não há data para o fim do bloqueio. A interdição faz parte do projeto para a ampliação da Marginal do Tietê, que terá mais 23 km de pistas de cada lado da via, ganhará três faixas em cada sentido e receberá quatro novas pontes e três viadutos. O projeto, segundo a CET, vai melhorar a fluidez do trânsito. A CET recomenda aos motoristas que utilizem vias alternativas. Informações podem ser obtidas pelo telefone 1188.