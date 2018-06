PAC foi lançado em 2007 O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foi anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em janeiro de 2007. Na época, foi anunciada uma extensa lista de investimentos de R$ 300 bilhões para execução de obras pelo Brasil, entre 2007 e 2010, com recursos do Orçamento da União e de empresas estatais. O objetivo do programa, segundo defendeu o governo, seria "destravar o crescimento econômico do País". Os investimentos foram divididos em ações de logística, energética e social.