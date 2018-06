PAC inclui novo terminal para aeroporto em Guarulhos O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, vai receber R$ 1,026 bilhão dos recursos destinados dentro do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para construção do terceiro terminal de passageiros. Com isso, segundo a Infraero, esse aeroporto terá capacidade para receber até 12 milhões de passageiros por ano. Somente em 2006, foram 16 milhões de passageiros. A segunda etapa da reforma das pistas de pouso no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, e a construção de mais uma torre de controle também foram incluídos no PAC e custarão cerca de R$ 38 milhões. A pista de pouso auxiliar de Congonhas deverá passar por reforma a partir fevereiro e a segunda etapa será a reforma da pista principal deste aeroporto. O presidente da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), brigadeiro José Carlos Pereira, disse nesta terça-feira, 23, que o edital de licitação para a segunda etapa dessas obras deverá ficar pronto nos próximos dias. Ao detalhar os investimentos em 20 aeroportos previstos no PAC, Pereira destacou ainda que o aeroporto do Rio de Janeiro Tom Jobim (Galeão) deverá receber R$ 70 milhões e o aeroporto Santos Dumont (RJ) receberá R$ 99 milhões. "O Galeão precisará de obras para recuperação do sistema de pistas e terminal de carga porque é um aeroporto antigo e nunca foi modernizado", disse o presidente da estatal. O brigadeiro comentou ainda que o Estado de São Paulo precisará em, no máximo dez anos, de um terceiro aeroporto de grande capacidade para conseguir atender a demanda crescente dos passageiros. No entanto, ele acredita que "é cada vez mais distante" a possibilidade de construção desse terceiro aeroporto. "Na minha opinião, seria melhor investir em ligações terrestres que permitam a maior utilização do aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), que está bem abaixo de sua capacidade operacional", afirmou. A idéia de construir uma terceira pista de pouso em Guarulhos, por exemplo, disse o brigadeiro foi praticamente abandonada devido ao grande número de desapropriações de moradores próximos.