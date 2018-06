PAC teve papel relativo no voto em Dilma no Rio A petista Dilma Rousseff venceu a eleição em favelas do Rio com cerca de 53% dos votos. O resultado foi parecido em áreas que receberam obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) ou Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) e em favelas não beneficiadas pelos dois projetos.