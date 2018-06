Paciente morre e 3 ficam feridos em capotamento de ambulância em Goiás

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas após uma ambulância capotar no quilômetro 235 da BR-060 em Jataí, no interior de Goiás, na noite desta quinta-feira, 12. A vítima fatal foi o paciente que era atendido dentro do veículo e estava a caminho de um hospital. Ele foi identificado como Lázaro Furtado Borges, de 68 anos, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Um familiar que o acompanhava, uma enfermeira e o motorista da ambulância ficaram feridos, mas não correrm risco de morte. O acidente aconteceu por volta das 22h30.

Segundo a PRF, não houve registro de outros veículos envolvidos. O condutor perdeu o controle da direção e capotou em direção ao mato às margens da rodovia.