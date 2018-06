Pacientes de hospital no Rio são transferidos após fogo em transformador

RIO - O Hospital Estadual Pedro II, em Santa Cruz (zona oeste), foi atingido na manhã desta quinta-feira, 14, por um incêndio que começou no transformador da rede de energia elétrica. O fogo foi controlado em menos de 30 minutos, mas a fumaça assustou pacientes. Ninguém ficou ferido, mas houve grande confusão na hora de retirar os pacientes às pressas da unidade. Macas ficaram espalhadas na frente do hospital e até mesmo dentro de uma oficina mecânica que fica em frente ao Pedro II.

O hospital ficou sem luz e 72 pacientes que estavam internados na UTI, na UTI neonatal e no Centro de Tratamento de Queimados foram transferidos para os hospitais Albert Schweitzer, em Realengo, e para o Rocha Faria, em Campo Grande. Durante o dia, o hospital funcionou com baterias e geradores para atender os mais de 100 pacientes que continuavam internados. A emergência do Pedro II ficará fechada por tempo indeterminado. Em até 30 dias, o Corpo de Bombeiros deverá divulgar o laudo com as causas do incêndio.