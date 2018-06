Pacto de pancadaria Devem ter se esquecido de avisar os seguranças da SuperVia, concessionária do transporte ferroviário no Rio, de que vivemos desde segunda-feira sob a égide do novo "Pacto Republicano" contra o abuso de autoridade. Aí incluídos - imagino - socos, pontapés e chicotadas em passageiros entalados nas portas de trens superlotados em dia de greve de ferroviários. Se soubessem que até para algemar alguém hoje em dia precisa motivo relevante, o grupo de agentes que passou o dia de ontem em cartaz nos telejornais da Globo enfiando o sarrafo na cambada que embarcava na estação de Madureira teria, decerto, evitado fazê-lo ao menos diante das câmeras de TV. Não, definitivamente, os caras não sabiam do tal pacto. Ou será que o "avanço do estado policialesco" que se pretende combater nada tem a ver com esse tipo de selvageria contra multidões? Nem precisa andar de trem para saber o que é isso. O "Pacto Republicano" também não chegou aos estádios de futebol. Vai ver prefere golfe, né? SAPORE DI MARE Caetano Veloso fala tanto do Rio nas letras de seu novo disco que acabou ficando com saudades de São Paulo. Aí, batizou o CD de zii e zie ("tios e tias" em italiano), e não é que passou. O cara é um gênio mesmo! COMEÇA ASSIM De Betty Faria, às vésperas dos 68 anos: "Estou me sentindo uma adolescente!" Precisa tomar cuidado para não virar outra Suzana Vieira. Nas entrelinhas da Justiça O técnico Renato Gaúcho deve estar com os dias de desempregado contados. Ou o Tribunal de Justiça do Rio não teria reajustado de R$ 2 mil para R$ 15 mil a pensão alimentícia que ele paga à filha. Está caro se arrepender A Justiça de Goiás condenou um sujeito de Mozarlândia a pagar R$ 10 mil por danos morais à ex-mulher que abandonara dois dias após o casamento. Ou seja, R$ 5 mil a diária! Ainda bem que ele tomou a decisão rápido, né não? Boato Uma ex-namorada do empresário Eike Batista anda espalhando por aí que o homem mais rico do Brasil tinha planos para arrematar no leilão de objetos de Michael Jackson o Darth Vader feito de Lego em tamanho real. Como o leilão foi cancelado, jamais saberemos a verdade. A festa é deles Começaram nesta semana - e vão até setembro - os festejos pelos 40 anos do Jornal Nacional. Mais um pouco, emendava o aniversário nas bodas de prata de Fátima e William. Com tudo pago Afastado de suas funções na Polícia Federal por 90 dias, o delegado Protógenes Queiroz terá agora todo o tempo do mundo para fazer o que bem entender. Aí que mora o perigo! Falta do que fazer Com tanto feriadão no Brasil, a galera do trabalho inventou uma saudação inspirada no slogan "yes, we can", da campanha de Obama: "Yes, weekend!"