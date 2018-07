Padeiro é preso com duas menores em motel de Maceió O comerciante capixaba Romildo dos Santos Scarpina, 50 anos, foi preso em flagrante ontem à noite, com duas menores, de 12 e 13 anos, dentro de um motel no bairro de Barro Duro, na periferia de Maceió. A prisão foi feita por policiais federais e integrantes do Conselho Tutelar de Alagoas, durante uma blitz em motéis da cidade. Segundo os agentes federais, Scarpina que é dono de uma panificadora, em Maceió - estava mantendo relações sexuais com as menores, aliciadas no bairro do Dique Estrada. O comerciante está preso na carceragem da superintendência da PF. As menores foram liberadas e entregue aos pais, após prestarem depoimento.