Padeiro é preso por receptar farinha roubada O comerciante Antonio Donizete Oliveira, de 43 anos, dono de uma padaria em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira por receptação de produto roubado. No depósito de sua padaria, no bairro Altos de Santana, a polícia encontrou 15,8 toneladas de farinha de trigo roubada. Segundo a polícia civil, o motorista José Souza de Magalhães, de 49 anos, que transportaria a carga de farinha para São Paulo, foi rendido em Jacareí, por três homens armados, na noite desta terça-feira. Os ladrões roubaram o caminhão e libertaram a vítima. Na madrugada desta quarta-feira, a PM encontrou os três bandidos. Interrogados pelos policiais militares, eles confessaram que haviam cometido o roubo e apontaram o local onde entregaram a carga de farinha. A polícia foi até a padaria e fez o flagrante. O dono do estabelecimento, Antonio Donizeti Oliveira, de 43 anos, foi preso no local por receptação de carga roubada.